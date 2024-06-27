السايح يطلع السفراء الاوروبيين على مستجدات التحضير للانتخابات البلدية

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي و17 سفيرا أوروبيا، أطلعهم على مستجدات العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية، وذلك خلال جلسة إحاطة في العاصمة طرابلس.

وحسب بيان المفوضية، فقد أكد السايح أن، عرض هذه المستجدات هو ترسيخ لمبدأ الشفافية من أجل اطلاع المجتمع الدولي على مراحل تنفيذ العملية الانتخابية، موضحا أن المفوضية تعكس رغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه في التصويت وصناعة القرار.

ولفت السايح إلى أن ما جرى إنجازه يأتي في سياق تنفيذ انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها.

حضر الجلسة كل من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء بلجيكا والبرتغال ورومانيا والسويد والنمسا والتشيك وبولندا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا وهولندا واليونان وألمانيا وإسبانيا والمجر وفرنسا.

وذكر بيان المفوضية أن السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، أبدو تقديرهم للجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل إنجاح هذه الانتخابات، مؤكدين دعمهم للمفوضية في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات المجالس البلدية وفق أعلى المعايير الدولية.

وقررت المفوضية يوم الأحد الماضي، تمديد الفترة الزمنية لمرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى – 60 مجلسا) إلى السابع من يوليو المقبل بعد أن كان مقررا انتهاء التسجيل يوم 23 يونيو.