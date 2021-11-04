«السايح» يكشف تفاصيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنه وفقا لخطة المفوضية لن يكون هناك تأخير عن يوم الاقتراع المحدد في 24 من ديسمبر.

السايح وفي لقاء صحفي أكد أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى على مستوى البلاد ضمن دائرة واحدة يتنافس فيها جميع المرشحين.

وأوضح السايح أنّه من سيحصل على نسبة «50٪ + 1» خلال الجولة الأولى، يكون هو الفائز، وأنه في حالة عدم حصول أي مرشح على النسبة المذكورة فستكون هناك جولة ثانية.

وبيّن السايح أنّ المرشحان اللذان سيحصلان على أكبر عدد من الأصوات مع بعضهما البعض، سيدخلون للجولة الثانية، ومن سيحصل على أكبر عدد من الأصوات في هذه الجولة فسيكون هو الفائز,

وحول الانتخابات التشريعية، كشف السايح أنّه سيتم تقسيم البلاد إلى «75» دائرة انتخابية، بحسب النظام الفردي.

وتابع السايح أنّ المرشح الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية، سيكون هو الفائز.

وأضاف السايح أنّ مجلس النواب استجاب مؤخرا للتعديلات التي طلبتها المفوضية، وأنّ قانوني الانتخابات الصادر عن النواب قابل للتطبيق من الناحية الفنية.

وأشار السايح أنّه من يعترض على قانونا الانتخابات عليه أن يلجأ إلى القضاء فهو الضامن الوحيد لسير العملية الديمقراطية.