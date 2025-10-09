السايح يلتقي السفير السويسري لبحث التعاون في التحضيرات الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، بمقر المفوضية في طرابلس، سفير دولة سويسرا لدى ليبيا، جوزيف رينجلي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، ومراحل العملية الانتخابية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون والدعم الفني المقدم عبر الشركاء الدوليين لتعزيز قدرات المفوضية في إدارة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وفق أعلى المعايير الدولية.

وشدد الدكتور السايح على أهمية الدور الإيجابي الذي تضطلع به سويسرا في دعم المسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكداً حرص المفوضية على توطيد علاقات التعاون مع شركائها الدوليين لضمان نجاح العملية الانتخابية المقبلة.

من جانبه، أعرب السفير رينجلي عن تقديره لجهود المفوضية في التحضير للانتخابات البلدية، مشيداً بالمهنية والشفافية في أداء مهامها، ومؤكداً استعداد سويسرا لمواصلة دعمها لتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا.