«السايح» يلتقي رئيس المجلس الأعلى للقضاء

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي.

وقالت المفوضية، إن اللقاء جاء “نهوضاً من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في القيام بدورها المؤكل لها بموجب الإعلان الدستوري لتنفيد انتخابات حرة تضمن مشاركة جميع الليبين وتمكينهم من حقهم السياسي، ولما كان القضاء هو الرافد لهذه المؤسسة لإضفاء الشرعية على هذه الانتخابات ومن تم استقرار المراكز القانونية للبلاد”.

وأضافت أنه “انتهى اللقاء بالاتفاق بشكل مبدئي في الشروع لإعداد مؤتمر علمي تحت عنوان “نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية” (حالة التجربة الانتخابية في ليبيا)”.