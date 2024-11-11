«السايح» يلتقي عدداً من منظمات المجتمع المدني

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الحاضرون جملة من المواضيع ذات العلاقة بالعملية الانتخابية للمجالس البلدية.

وأكد الحاضرون “دعمهم للدور الذي تقوم به المفوضية في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي للمجالس البلدية وتحقيق إرادة الناخبين للوصول إلى صناديق الاقتراع”.

رئيس مجلس المفوضية يلتقي بعدد من منظمات المجتمع المدني التقى صباح اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 بمقر الإدارة العامة… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الاثنين، ١١ نوفمبر ٢٠٢٤