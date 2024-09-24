«السايح» يلتقي ممثلين عن المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة

اجتمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، مع ممثلين ونشطاء في عدد من المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات المجالس البلدية.

واستعرض الاجتماع العديد من المحاور “بينها لائحة انتخابات المجالس البلدية وحق الترشح للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نظامي الفردي والقائمة، وأفضل السبل والآليات للرفع من مستويات مشاركة ذوي الإعاقة ترشحًا وانتخابا”.

كما استعرض الحاضرون “توصيات الاجتماعات السابقة وورش العمل التي أقامتها المفوضية فيما يخص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التنفيذ بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في انتخابات المجالس البلدية”.