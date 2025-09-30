السايح يناقش مع المبعوث الألماني الاستعدادات لانتخابات «المجموعة الثالثة»

استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، السيد كريستيان بوك، والوفد المرافق له، في مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء استعدادات المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثالثة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق في تنفيذ انتخابات المجموعتين الأولى والثانية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

كما تم مناقشة الصعوبات والتحديات التي واجهت المفوضية خلال عملية تنفيذ الانتخابات السابقة، وكيفية التعامل معها وتحويلها إلى عوامل إيجابية. وتم التأكيد على دور الأجهزة التنفيذية والأمنية في إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية.

وتم بحث مستقبل انتخابات المجالس البلدية، بما يتطلبه من تشريعات لتعزيز الإدارة المحلية الرشيدة. كما تم مناقشة رؤية مجلس المفوضية بشأن خارطة الطريق التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومدى توافقها مع الوضع الراهن في البلاد.

كما تناول اللقاء مناقشة قدرة المفوضية على تنفيذ القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) والعديد من الملاحظات المتعلقة ببعض نصوص تلك القوانين، خاصة في ما يتعلق بتزامن إجراء الانتخابات الرئاسية، النيابية، والشيوخ. وناقش الطرفان أيضاً التحديات التي قد تعترض تنفيذ هذه القوانين.

وفي ختام اللقاء، تم استعراض سبل دعم مشروع “بيبول” الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المفوضية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي للعملية الانتخابية.

كما ثمّن الدكتور السايح موقف جمهورية ألمانيا الاتحادية الداعم للمفوضية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين بما يساهم في دعم العملية الانتخابية وتعزيز الديمقراطية والاستقرار في ليبيا.