«السايح» يُؤكد للسفير الأمريكي استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات

التقى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن نورلاند قوله: “كان من المشجع سماع الدكتور السايح يؤكد استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدما”.

وأضاف السفير الأمريكي: “تمثل اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها مستشارة أمين عام الأمم المتحدة حول ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز، لتبنّي قاعدة دستورية، الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف، ونحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية”.