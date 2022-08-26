«السايح» يُعلن انتهاء أسباب القوة القاهرة

أعلن رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، انتهاء حالة القوة القاهرة التي تحدث عنها سابقاً، والتي نتج عنها تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الماضي.

وفي حديث لصحيفة “الصباح” الليبية، أشار السايح إلى أن ‬الحل‭ ‬المطروح للخروج من الأزمة الراهنة هو الانتخابات، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعلم جيدًا أن الحل الوحيد في ليبيا هو الانتخابات.

وأوضح رئيس المفوضية أن التأخر في استلام القوانين الانتخابية هو سبب رئيسي في إعلان ما وصفها بالقوة القاهرة آنذاك.

وفيما يتعلق بإعلان النائب العام المستشار الصديق الصور عن البطاقات الانتخابية المزورة، أوضح السايح أنه ليس لديه معلومات في هذا الشأن، داعيا النائب العام إلى التواصل مع المفوضية وتزويدها بحيثيات المعلومات التي صرح بها.

ونوه السايح إلى أن الخلاف الحاصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول الدستور ينحصر في مادتين، هي ترشح العسكريين وازدواجية الجنسية، مؤكدا أن ما يُشاع عن تدخلات أجنبية في مسار الانتخابات كلام غير صحيح، وفق قوله.