السباق يشتعل.. «هواتف وحواسب» جديدة بأسعار تنافسية في الأسواق

كشفت عدة شركات تقنية عالمية عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والمتحولة، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة في سوق الأجهزة الإلكترونية، خاصة ضمن الفئات المتوسطة والاقتصادية التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًّا.

وأعلنت شركة itel عن هاتفها الجديد A100 Pro، الذي حصل على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ما يجعله مناسبًا لمحبي الرحلات والاستخدامات الخارجية والسفر.

وزُوّد الهاتف بشاشة IPS LCD بقياس 6.56 بوصة، ودقة عرض تبلغ 1612×720 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز، وسطوع يبلغ 400 شمعة/م² تقريبًا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 15 Go Edition مع واجهات itel OS 15، ومعالج Unisoc T7100، إلى جانب معالج رسوميات PowerVR GE8322، وذاكرة عشوائية بسعة 3 أو 4 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 64 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.

كما حصل الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو FHD، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط.

ووفقًا لموقع gsmarena، يبدأ سعر الهاتف من نحو 80 يورو.

وفي سياق المنافسة ضمن الفئة المتوسطة، كشفت شركة Honor عن هاتف X7e الجديد، الذي جاء بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، مع شاشة TFT LCD بقياس 6.61 بوصة وتردد 120 هيرتز وسطوع يصل إلى 1010 شمعة/م².

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهات MagicOS 10، ومعالج Mediatek Helio G81 Ultra، وذاكرة عشوائية بسعة 6 غيغابايت، ومساحات تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت.

وزُوّد الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 7500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 45 واط، إضافة إلى ميزة الشحن العكسي للأجهزة الأخرى.

وفي قطاع الحواسب اللوحية، بدأت علامة Poco التابعة لشركة Xiaomi بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد Poco Pad C1، الذي حصل على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

ويأتي الجهاز بشاشة IPS LCD بقياس 9.7 بوصة، وتردد 120 هيرتز، ويعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت قابلة للتوسعة.

كما زُوّد الحاسب ببطارية بسعة 7600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط، إضافة إلى منفذ USB Type-C وتقنية Bluetooth 5.0.

وفي روسيا، كشفت شركة “روساتوم” خلال مؤتمر TsIPR-2026 للتقنيات المتقدمة عن جهاز OKO Book 5 Yoga، الذي طُوّر عبر شركة “بايتيرغ” التابعة لها.

ويعمل الجهاز كحاسوب محمول ولوحي في الوقت نفسه بفضل شاشة قابلة للدوران بزاوية 360 درجة، كما يعتمد على معالج Rockchip وذاكرة عشوائية بسعة 16 غيغابايت، مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت.

وحصل الجهاز على شاشة IPS بقياس 13.2 بوصة ودقة 2400×1600 بيكسل، إضافة إلى بطارية بسعة 11.9 ألف ميلي أمبير/ساعة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

ومن جانبها، أعلنت شركة Vivo عن حاسبها اللوحي الجديد iQOO Pad6 Pro، الذي يستهدف منافسة الأجهزة الرائدة العاملة بنظام أندرويد.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج، مع شاشة IPS LCD بقياس 13.2 بوصة وتردد 144 هيرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة/م².

ويعمل الحاسب بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 غيغابايت، ومساحات تخزين تصل إلى 512 غيغابايت.

كما دعمت Vivo جهازها بثمانية مكبرات صوت، وبطارية ضخمة بسعة 13000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 66 واط، إضافة إلى ميزة الشحن العكسي.

وتعكس هذه الإعلانات استمرار توجه شركات التقنية نحو تعزيز قدرات الأجهزة المتوسطة واللوحية عبر تحسين البطاريات والشاشات والأداء، مع الحفاظ على أسعار تنافسية تستهدف شريحة واسعة من المستخدمين.