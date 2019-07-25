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السبسي يدخل المستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 يوليو 2019 - 11:03
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تثير حالة السبسي الصحية جدلاً واسعاً وسط الطبقة السياسية. [رويترز]

كشفت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس الباجي قايد السبسي قد تم نقله إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة.

حيث أدخل السبسي المستشفى في مناسبتين سابقتين عقب أزمتين صحيتين حادتين.

هذا وتثير حالة السبسي الصحية جدلاً واسعاً وسط الطبقة السياسية، خاصة وأن ظهوره الإعلامي منذ تعرضه للأزمة الصحية اقتصر على مناسبتين، آخرهما لقاء جمعه بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، يوم الاثنين الماضي.

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كما ظهر في مناسبة قبلها يوم 5 يوليو الجاري، من خلال فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي، قام خلاله بتوقيع أمر دعوة الناخبين وتمديد حالة الطوارئ.

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