“السترات الحمراء” حركة شبابية تونسية على خُطى الحركة الفرنسية

كشفت حركة شبابية في تونس عن إطلاقها لحملة تحت مُسمى “السترات الحمراء” كنوع من الاحتجاج السلمي وللمطالبة بالتغيير.

حيث استقى منظمو الحراك فكرتهم من احتجاجات السترات الصفراء التي تشهدها فرنسا ودول وروبية أخرى.

وجاءت هذه الحملة في الوقت الذي يُضرِب محامو تونس عن العمل في محاكم البلاد كافة بالإضافة إلى قرار أساتذة التعليم الثانوي تنظيم يوم غضب وطني.

هذا وأصدر نشطاء بياناً نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا فيه رسمياً عن إطلاق الحملة على طريقة السترات الصفراء في فرنسا، وذلك رداً على الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج حسب النشطاء.

من جهة أخرى أكد البيان أن حركة السترات الحمراء هي استمرارية لنضال الشعب التونسي وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم.