سجن مؤبد وغرامة 25 ألف دينار.. القضاء يحسم قضية «جلب مخدرات» إلى البلاد

أصدرت محكمة جنايات الزاوية حكماً بالسجن المؤبد بحق المتهم (ط. ع. ط. ع)، بعد ثبوت تورطه في جلب مواد مخدرة إلى ليبيا بهدف الاتجار بها، وفق ما أعلن مكتب النائب العام في دولة ليبيا.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية ضد المتهم على خلفية ارتكابه واقعة إدخال مواد مخدرة إلى البلاد بقصد ترويجها والاتجار بها، مشيراً إلى أن المحكمة نظرت القضية وبعد ثبوت الاتهامات أصدرت حكمها بالإدانة.

وقضت المحكمة إلى جانب عقوبة السجن المؤبد بتغريم المدان مبلغ 25 ألف دينار، كما أمرت بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في نقل المواد المخدرة، إضافة إلى نشر ملخص الحكم وفقاً لما جاء في قرارها.

ويأتي الحكم ضمن الإجراءات القضائية التي تتخذها السلطات الليبية لمواجهة جرائم تهريب وجلب المخدرات والاتجار بها، في إطار تطبيق العقوبات القانونية بحق المتورطين في إدخال المواد المخدرة وتداولها داخل البلاد.

وتواصل النيابة العامة والجهات القضائية في ليبيا متابعة ملفات قضايا تهريب وتجارة المخدرات، باعتبارها من الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، حيث تشمل الأحكام الصادرة في هذا النوع من القضايا عقوبات مشددة تتضمن السجن والغرامات المالية ومصادرة الأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.