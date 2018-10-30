السراج : تفعيل عمل البلديات هو الطريق إلى اللامركزية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إن تفعيل عمل البلديات وتوسيع نطاق مسؤولياتها لتشمل المجال التنموي، إضافة للدور الخدمي، هو الطريق إلى اللامركزية، التي تسعى حكومة الوفاق لتحقيقها.

جاء ذلك خلال استقباله الثلاثاء كلا من عميد بلدية بني وليد سالم علي عليوان وعميد بلدية درج فاضل محمد أحمد اللذين انتُخِبَا الثلاثاء وبحضور رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية وأعضاء مجلسي البلديتين، الذين تم انتخابهم مؤخراً.

ودعا السراج خلال اللقاء الذي عُقِدَ بمقر المجلس في طرابلس إلى بذل قصارى الجهد لتقديم وتوفير أفضل الخدمات للمواطنيين، مؤكداً على استعداد الحكومة لتقديم كافة أنواع الدعم للنهوض بالمنطقتين