السراج: توحيد المؤسسة العسكرية هدف أساسي لحكومة الوفاق الوطني

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاثنين بمقر المجلس في طرابلس وزير الدفاع التركي على رأس وفد يضم رئيس الأركان العامة التركي والممثل الخاص لرئيس الجمهورية عضو البرلمان عن العاصمة أنقرة وعدد من مسئولي وزارة الدفاع والخارجية التركية.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب وآلية التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين.

كم تناولت المحادثات التي حضرها من الجانب الليبي وزير الخارجية ووكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة، وسفير ليبيا لدى تركيا وعدد من مسئولي وزارة الخارجية، التعاون العسكري بين البلدين وبالأخص التعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين في هذا الشأن.

وتطرق الاجتماع إلى عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية حيث قال السراج إن هذا هدف أساسي لحكومة الوفاق الوطني، وأكد على أن عملية توحيد المؤسسة العسكرية بمختلف مكوناتها تحتاج إلى إرادة سياسية موحدة، وتعتمد على نجاح المسار السياسي. وفق قوله.

