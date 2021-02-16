السراج: حان الوقت لعودة الرشد إلى العقول

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إنه قد حان الوقت لعودة الرشد إلى العقول بعد التأكد من ألا حل عسكريا في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة للسراج، مساء الثلاثاء، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

وأضاف السراج أن الانتقال من الثورة إلى الدولة ومن الدكتاتورية للديمقراطية طريق سارت فيه الشعوب قبلنا.

واستطرد قائلاً: “الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية مسار طويل وشاق ولن يفرط فيه الليبيون”.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار أتاح فرصة للتحرك في المسارين السياسي والاقتصادي.

وتابع السراج: “رغم عمق الجراح أصدرنا قراراً بوقف إطلاق النار وإعادة إنتاج النفط.

وأردف يقول: “حاولت أن أقوم بواجباتي تجاه ليبيا في وقت كانت فيه البلاد تُعاني من مشاكل أمنية وسياسية”.

[فيديو] كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير المجيدةتم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‏ في الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠٢١