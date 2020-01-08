السراج: لا نُريد لليبيا أن تكون مكاناً لحرب بالوكالة

السراج: نحن مُصرين في الدفاع عن أنفسنا. [أرشيف/إنترنت]

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إلى وضع حد لمعاناة الشعب الليبي بشكل سريع وعاجل.

ونقلت وكالة “آكي” للأنباء عن السراج قوله، في تصريحات من بروكسل الأربعاء:

لا نريد لليبيا أن تكون مكانا لحرب بالوكالة.

وقال السراج إن هناك مناقشات كانت مثمرة للغاية مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومع رئيس المجلس الأوروبي.

وأضاف يقول:

منذ الـ4 أبريل الماضي، يستمر الطرف الآخر في أعماله العسكرية.

ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن على المجتمع الدولي أن يضلع بمسؤولياته لينهي هذه المعاناة، ويوقف المهاجم عن الإعتداء على العاصمة وعلى الحكومة الشرعية، وتابع يقول:

الأمر واضح جدا،، هناك طرف مهاجم، وهو خليفة حفتر، الذي يعتدي على حكومة شرعية معترف بها عالميا، وهي في حالة دفاع مشروع عن النفس، ولها الحق في إيجاد تحالفات مع مختلف الأطراف للدفاع عن نفسها.

وأردف:

نحن كحكومة شرعية، لدينا الحق في عقد مذكرات تفاهم واتفاقات مع أي دولة أخرى، فنحن دولة معترف بها في الأمم المتحدة ولدينا هذا الحق، وقد عملنا ذلك في وضح النهار، لم نجلب مرتزقة من روسيا، أو جنجاويد من السودان أو معارضة جهادية كما فعل الطرف الآخر، أو استعان بدول أخرى أقليمية ودولية لجلب طائراتها وقصف شعبه.

واختتم حديثه بالقول:

ما عملناه، كان في وضح النهار ونحن مُصرين في الدفاع عن أنفسنا.

هذا وصرح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيف بوريل”، في وقت سابق، بأنه سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في بروكسل، واصفا الأوضاع في ليبيا بالخطيرة للغاية.

وقال “بوريل” الأربعاء، على هامش اجتماع هيئة المفوضين لمناقشة الأزمات في ليبيا وإيران والعراق: