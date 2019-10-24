السراج: لدى طرابلس علاقات جدية مع روسيا

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أن مشاركة ليبيا في قمة روسيا أفريقيا تؤكد عمق علاقة طرابلس مع موسكو.

حيث قال السراج أن مشاركة بلاده تؤكد أيضاً عمق العلاقة مع المحيط الإفريقي، والعمل على إيجاد أوجه تعاون بين موسكو والدول الإفريقية.

وكششف السراج في لقاء مع قناة روسيا اليوم أن لدى طرابلس علاقات جدية مع روسيا، مشيراً إلى وجود اتفاق موسع مع موسكو منذ العام 2008 تعمل ليبيا على مراجعته، بالإضافة إلى مراجعة المشاريع المتوقفة وحث الشركات الروسية للعودة للاستثمار.

أما بما يخص ملف حظر توريد السلاح إلى ليبيا، أوضح السراج أن حكومة الوفاق التزمت بقرار الحظر على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن قوات حفتر تتحصل على السلاح بشهادة خبراء الأمم المتحدة.

هذا وأكد رئيس المجلس الرئاسي وجود دول تدعم قوات حفتر، معبراً عن أمله في أن تدرك تلك الأطراف أن استمرار دعمها لن يؤثر إلا بإطالة أمد الحرب والمزيد من سفك الدماء والدمار في ليبيا.