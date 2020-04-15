السراج: لن نتفاوض مجدداً على حل سياسي مع حفتر

حفتر بات بعد فشل هجومه يستهدف طرابلس من دون تمييز. [الأناضول]

اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، خليفة حفتر بنقض تعهداته، وأكد أنه لن يتفاوض معه مجددا على حل سياسي بسبب جرائمه.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن السراج قوله، في مقابلة نشرتها صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية الأربعاء: “لن أجلس على طاولة الحوار مع حفتر بعد الكوارث والجرائم التي ارتكبها في حق كافة الليبيين”.

وأضاف: “سعينا دائما لحل خلافاتنا عن طريق عملية سياسية، لكن حفتر تنكر لكل اتفاقية تم التوصل لها، ليبيا لن تخضع مجددا لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص”.

وفيما يتعلق بالهدنة الإنسانية التي تم التوصل لها في وقت سابق مع حفتر، قال السراج: “وافقنا على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية، وتوقعنا أن يلتزم حفتر بكلمته ولو لمرة واحدة بسبب الأخطار المرتبطة بوباء كورونا. لكنه اعتبر الوباء فرصة لمهاجمتنا”.

وأشار إلى أن حفتر بات بعد فشل هجومه “يستهدف طرابلس من دون تمييز؛ المناطق السكنية، المؤسسات المدنية، حتى المستشفى العام في وسط المدينة”.

وتابع: “لكننا تمكنا من إعادة تنظيم قواتنا، وشن هجمات مضادة واستعادة العديد من المواقع، بينها غريان التي حولها حفتر إلى مقر قيادة عملياته العسكرية”.

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