السراج: نُبارك وندعم إجراء انتخابات في مثل هذا اليوم

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن العمل لإيقاف التدهور أفضل ما تقوم به القوى السياسية لترميم الجراح.

جاء ذلك في كلمة مرئية مساء اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الاستقلال.

وأضاف السراج: “نبارك وندعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مثل هذا اليوم من العام القادم”.

وتابع: “خصصنا الأموال اللازمة للمفوضية وسخرنا كافة الجهود لنجاح الانتخابات”.

وأشار السراج إلى أن الانتخابات تتطلب تكاتف الجهود وتوحيد مؤسسات الدولة لتهيئة الأجواء.

وطالب بأن تعمل السلطة الموحدة على إيجاد قاعدة سليمة تبنى عليها الانتخابات.

كما دعا رئيس المجلس الرئاسي البعثة الأممية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة الفنية ومراقبة الانتخابات.

ودعا أيضاً المجتمع الدولي بألا يتهاون مع من لا يحترم نتائج الانتخابات.

ونوه إلى أن الاتفاق على إجراء انتخابات “يعد فرصة تاريخية يجب ألا نفرط بها”.

وأردف يقول: “أدعو كافة أعضاء المجلس الرئاسي للالتئام وتحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار ليبيا.

واستطرد: “نرحب بما توصلت إليه المسارات المختلفة تحت راية بعثة الأمم المتحدة”.