السراج والسفير الأمريكي لدى تركيا يُناقشان الأزمة الليبية والنفط

بمقر إقامته في إسطنبول، استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الجمعة، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى تركيا “ديفيد ساترفيلد”.

وبحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، متناولاً مستجدات الوضع في ليبيا.

وقد اتفق الجانبان على حتمية الحل السياسي للأزمة الليبية، وضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020م ومخرجات مؤتمر برلين.

فيما أكد الاجتماع على الضرورة القصوى لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.