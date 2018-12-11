السراج يؤكد دعم حكومته لمفوضية الانتخابات بالميزانية اللازمة لتحقيق الاستحقاقات المُقبلة

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على ضرورة أن تتجنب القوانين الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية أية مشاكل قانونية تعيق تنفيذ هذه الاستحقاقات الهامة وأن تتماشى مع أسس الاتفاق السياسي الليبي.

وبحث السراج خلال اجتماعه الثلاثاء مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح ونائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية والأمور الفنية ذات العلاقة لتؤدي المفوضية عملها بكفاءة ومهنية، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

هذا وأعلن رئيس المجلس الرئاسي أن حكومة الوفاق الوطني ستقوم بتوفير الميزانية اللازمة لدعم مفوضية الانتخابات من خلال الترتيبات المالية للعام المقبل، وذلك لتوفير كل ما يلزم لوجستيًا وأمنيًا، لانجاح هذه العملية الديمقراطية التي ينتظرها كل الليبيين، وفق قوله.