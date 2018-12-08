السراج يؤكد على أهمية التنسيق في المجال الصحي مع الدول المتطورة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج السبت مع رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي نبيل العجيلي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة السراج لما أصدره من قرارات وتوصيات لتحسين وتطوير الخدمات الصحية.

هذا و عرض العجيلي تقريرًا عن الخطوات التي اتُخذِت لتجهيز المستشفى وتوريد احتياجاته، وآليات التعامل مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى تمويل عمليات التجهيز وفقًا للعقد الموقع بهذا الشأن نهاية شهر سبتمبر الماضي.

من جانبه أكد السراج على أهمية تنفيذ برنامج تدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة، والتواصل بين مستشفى طرابلس الجامعي والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة والتنسيق مع وزارة الصحة لتحقيق ذلك.