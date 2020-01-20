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«السراج» يبحث أوجه التعاون الثنائي مع جمهورية الصين

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 يناير 2020 - 19:09
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اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا. [المجلس الرئاسي]

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح الاثنين، بمقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم في جمهورية الصين الشعبية يانغ جيشي، رفقة نائب وزير الخارجية الصيني تشن جانج.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنجاح مخرجات مؤتمر برلين الذي اختتم أمس.

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كما تم التطرق إلى ملف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر اللقاء أيضاً، المدير العام لإدارة غرب أسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية وانج دي، وعدد آخر من مسؤولي الحكومة الصينية، إلى جانب أعضاء الوفد الليبي المرافق للرئيس.

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