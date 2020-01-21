«السراج» يبحث التطورات العسكرية والسياسية والوضعين الاقتصادي والمالي

تابع الاجتماع خطط إنعاش الاقتصاد الوطني وآليات توفير السلع للمواطنين. [المجلس الرئاسي]

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع كل من رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير المالية، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، والمستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي.

وبحث الاجتماع الوضعين الاقتصادي والمالي، ومتابعة خطط إنعاش الاقتصاد الوطني وآليات توفير السلع للمواطنين.

يأتي ذلك في حين، التقى رئيس المجلس الرئاسي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس.