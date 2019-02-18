السراج يبحث تعديلات صياغة قرار تحسين مرتبات الكوادر الطبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الاثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع ممثلين عن اللجنة المُشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لدراسة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، وبحضور وكيل وزارة الصحة ومدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، وعضو من نقابة الأطباء.

وناقش اللقاء نتائج عمل اللجنة وتوصياتها، حيث أُحيلت عدة ملاحظات إلى الإدارة القانونية بوزارة العدل لإبداء الرأي القانوني حيالها، كما جرى نقاش حول بعض التعديلات المقترحة تمهيدًا لصياغة القرار حول المرتبات بصورة متكاملة ورسمية.

من جانبه عرض مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي على السراج ما تم اتخاذه حيال تنظيم المهن الصحية، وتقديم الخدمة عن طريق المناطق الصحية المتكاملة، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي.