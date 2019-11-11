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«السراج» يبحث سُبل استئناف مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المُتوقفة

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 نوفمبر 2019 - 18:25
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تم مناقشة الخطة التشغيلية لشركة الكهرباء وسُبل تسريع وتيرة العمل. [المجلس الرئاسي]
عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، بحضور مستشاري الرئيس لشؤون الطاقة محمد ماشينة، ومحمد الفلاح، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

واطلع السراج خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، على تقرير عن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المتوقفة، حيث تم مناقشة التدابير اللازمة لدفع الشركات المنفذة للعودة لاستكمالها.

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كما تم مناقشة الخطة التشغيلية للشركة وسُبل تسريع وتيرة العمل، وحلحلة ما تواجهه الشركة من مصاعب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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