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«السراج» يبحث سُبل تأمين المستشفيات الميدانية وحماية العناصر الطبية

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 يوليو 2019 - 15:15
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عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الاثنين، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ومدير مركز الطب الميداني طارق الهمشري.

وتناول الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تأمين مواقع المستشفيات الميدانية وتوفير كافة احتياجاتها وحماية العناصر الطبية العاملة بها.

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كما ناقش الاجتماع آلية تنفيذ البرامج والخطط المتعلقة برفع كفاءة الوحدات الطبية الميدانية.

وتم التطرق أيضًا إلى ملف العلاج بالداخل والخارج والألية المُعتمدة لتقديم العلاج بطريقة سريعة وفعالة.

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