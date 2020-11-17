«السراج» يبحث علاقات التعاون المُشترك مع الاتحاد الأوروبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفداً من الاتحاد الأوروبي.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، يرافقه قائد عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط الأدميرال فابيو أغوستيني، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا “يوبام” المكلف بيتر باستيان، ومستشار البعثة لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب مارك باترنوتي، وحضر اللقاء عن الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية ناصر شعيب.

حيث تناول الاجتماع بصفة خاصة مستجدات الأوضاع في ليبيا وعلاقات التعاون المشترك.

وأشاد ساباديل بجهود الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده، والتزام حكومة الوفاق الوطني بقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

ونوه بنجاح مسار الانتخابات البلدية مؤكداً على دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا.

من جانبه ثمن الرئيس ما يبذله الاتحاد الأوروبي من جهود لدعم المسار السلمي وخيار الانتخابات،مؤكداً على تمسك حكومة الوفاق بالثوابت والمبادئ الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا، وصولاً لبناء الدولة المدنية الحديثة.

على صعيد آخر تطرق الاجتماع لملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة، ومراقبة الحدود التي يتدفق من خلالها المهاجرين واهمية التنسيق مع دول المصدر.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن الاجتماع بحث عملية إيريني الأوروبية لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد الوفد انها تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا وأن العملية تشمل قدرات جوية وأقماراً اصطناعية لمراقبة المطارات والمهابط ورصد الخروقات الجوية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي ابدى تحفظه على اقتصار المراقبة على البحر مطالبًا بأن تشمل الجو والبر.

وتطرق الاجتماع للتعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وآليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الليبية.