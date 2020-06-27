«السراج» يبحث في روما استئناف المسار السياسي وعودة إنتاج النفط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.«»
وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم “2510”، للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
من جهة أخرى بحث الاجتماع ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.
كما تم التطرق إلى ما تم اكتشافه من مقابر جماعية في مدينة ترهونة وكذلك زرع ألغام وأجهزة متفجرة في مناطق سكنية كانت تخضع لسيطرة عناصر حفتر في ضواحي العاصمة طرابلس، وفي هذا الاطار رحب السراج والسفيرة وليامز بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
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