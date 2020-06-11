«السراج» يبحث متطلبات المؤسسة العسكرية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، متطلبات المؤسسة العسكرية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، مع كل من وزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ورئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوفاق فريق ركن محمد الشريف، وآمري المناطق العسكرية، الغربية اللواء أسامة جويلي، والوسطى اللواء محمد الحداد، وطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، ومدير إدارة الحسابات العسكرية المكلف عميد شعبان الشماح.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع تناول سُبل تذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة العسكرية وتوفير متطلباتها من خلال آليات عملية فعالة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، لتمكين المؤسسة من اداء عملها على أكمل وجه.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة قانون التقاعد العسكري.