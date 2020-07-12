«السراج» يبحث مع آمري المناطق العسكرية الوضع العسكري في البلاد

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، بآمري المناطق العسكرية، الغربية اللواء أسامة جويلي، وطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، والوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع بحث الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت الجفرة، إضافة لمراجعة إجراءات تأمين المناطق المحررة. كما ناقش الاجتماع تنظيم المؤسسة العسكرية وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية للجيش الليبي في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة.