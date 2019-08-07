السراج يبحث مع أمراء المناطق العسكرية ترتيبات المرحلة التالية من عملية «بركان الغضب»

عقد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الأربعاء، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد.

واطلع السراج على تقارير عن الأوضاع الميدانية في كافة محاور القتال وعمليات التنسيق بينها.

كما بحث الاجتماع احتياجات المناطق العسكرية لتنفيذ المرحلة التالية من عملية “بركان الغضب”، إضافة إلى الاطمئنان على إجراءات تأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.