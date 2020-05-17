«السراج» يبحث مع الرئيس التركي خطوات تنفيذ مذكرتي التفاهم بين البلدين

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء الأحد، مكالمة هاتفية، من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الجانبان بحثا خلال المكالمة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس، وعدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال المكالمة استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

إلى ذلك، بحث الرئيسان الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين في شهر نوفمبر الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وفي ختام المكالمة، وجه الرئيس أردوغان الدعوة للسراج لزيارة تركيا، والتي قبلها على أن يُحدد موعدها في وقت لاحق.

يُشار إلى أن أردوغان والسراج وقعا في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.