«السراج» يبحث مع الرئيس التركي مستجدات الأوضاع في ليبيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اتصالاً هاتفياً اليوم السبت، مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اوردوغان.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الرئيسان تبادلا في مستهل هذا الاتصال التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية. محتوى ذو صلة نعمان بن عثمان: معيتيق يسعى لأخذ مكان السراج كما تطرق الاتصال إلى الجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة كورونا. وفي هذا السياق أعرب رئيس المجلس الرئاسي عن الشكر والامتنان لجمهورية تركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخراً لمساعدة الشعب الليبي على التعامل مع تداعيات هذه الجائحة.

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