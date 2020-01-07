السراج يبحث مع الرئيس الجزائري مستجدات الأوضاع في ليبيا

لقاء ثنائي يجمع السراج ونظيره تبون [218]

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال زيارته للعاصمة الجزائرية لقاءا، تناولت مستجدات الوضع في ليبيا وسبل تجاوز الأزمة الراهنة، إلى جانب عدد من ملفات التعاون المشترك.

وأكد تبون على دعم بلاده لحكومة الوفاق، وأنها تقف دائما إلى جانب الأشقاء الليبيين، وستكثف جهودها لإنهاء الأزمة الليبية.

ووصف الرئيس الجزائري، العاصمة طرابلس بالخط الأحمر، مدينا حادثة استهداف الكلية العسكرية.

من جانبه، أعرب السراج عن شكره لموقف الرئيس الجزائري الحريص على أمن واستقرار ليبيا.

وتطرق اللقاء، الاستعدادات المرتقبة لمؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية، ضمن مقترحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وأهمية مشاركة دول الجوار، وتحديدا الجزائر وتونس