السراج يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الوضع السياسي

أكد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، التزام بلاده دعم جهود رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفق قوله.

جاء ذلك خلال استقبال السراج السفير البريطاني الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعدد من ملفات التعاون بين البلدين، خاصةً ما سبق واتفق بشأنه من إسهام الشركات البريطانية في المجالات الخدمية، والاستثمار في التنمية البشرية.

هذا وجدد سفير بريطانيا لدى ليبيا تأييد بلاده للمسار الديمقراطي وفقًا لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.