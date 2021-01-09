«السراج» يبحث مع المبعوثة الأممية بالإنابة مستجدات المسار السياسي

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما، اجتماعاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع في ليبيا، وسُبل المضي قدمًا في المسار السياسي.

ورحبت المبعوثة الأممية بالإنابة بما أبداه السراج من التزام بتسخير كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه في ديسمبر 2021 بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.

هذا وأجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما، محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، شارك فيها كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، و السفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وسفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن هذه المحادثات تأتي في إطار عملية التشاور.

وتناولت المحادثات مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ورحب رئيس الوزراء الإيطالي في بداية الاجتماع بزيارة السراج مؤكدا على اهتمام إيطاليا بتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا، وحرصها الكامل على تحقيق الأمن والاستقرار فيها بالتعاون والتنسيق مع حلفائها وشركائها الأوربيين.

ورحب كونتي بالجهود المبذولة في المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة والتي توصلت إلى اتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية، مؤكداً على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراءها في ديسمبر 2021.

من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي ما تبذله الحكومة الإيطالية من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأعرب عن تقديره لموقفها لداعم للمسار الديمقراطي.

وفي هذا الإطار أوضح السراج بأن حكومة الوفاق سخرت كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده وعلى أكمل وجه.

وجدد التأكيد بأن نجاح مسارات الحل يعتمد بشكل كبير على وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.

على صعيد آخر، تناولت المحادثات عدد من ملفات التعاون الثنائي حيث اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقات الصداقة والشراكة بين البلدين، واستمرار اللجنة الاقتصادية المشتركة في عقد اجتماعاتها، كما تم الاتفاق على تذليل العقبات أمام عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، كما تناولت المحادثات البرامج المشتركة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.