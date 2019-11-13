«السراج» يبحث مع مؤسسة النفط خطة زيادة القدرة الإنتاجية

وأفاد المكتب الإعلام لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول الوضع العام لقطاع النفط والغاز، وخطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير، كما تم استعراض ما تم إنجازه في قطاع الغاز، حيث بدء حقل الفارغ المرحلة الثانية من الإنتاج.

وبحث اللقاء الصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز.

وأكد السراج على تذليل هذه الصعوبات دعما للاقتصاد الوطني الذي يعد النفط شريانه الرئيسي.

كما تطرق اللقاء إلى الخطوات المُتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة لتحقيق مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.