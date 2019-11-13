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«السراج» يبحث مع مؤسسة النفط خطة زيادة القدرة الإنتاجية

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 نوفمبر 2019 - 16:24
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بحث اللقاء الصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز. [المجلس الرئاسي]
التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله.

وأفاد المكتب الإعلام لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول الوضع العام لقطاع النفط والغاز، وخطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير، كما تم استعراض ما تم إنجازه في قطاع الغاز، حيث بدء حقل الفارغ المرحلة الثانية من الإنتاج.

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وبحث اللقاء الصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز.

وأكد السراج على تذليل هذه الصعوبات دعما للاقتصاد الوطني الذي يعد النفط شريانه الرئيسي.

كما تطرق اللقاء إلى الخطوات المُتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة لتحقيق مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

 

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