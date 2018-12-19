السراج يبحث مع ممثلي الجنوب الليبي حلحلة الوضع في المنطقة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الثلاثاء عدد من ممثلي الجنوب الليبي في مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في إطار المتابعة والتشاور حول الأوضاع في الجنوب الليبي.

حيث ناقش اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس السبل الكفيلة بحلحلة الأزمة الراهنة، كما استعرض المجتمعون الإجراءات التي إتخذتها حكومة الوفاق الوطني لتفعيل المؤسسات الأمنية والاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين.

من جهته أكد السراج أنه يتابع وبصفة يومية تطورات الأوضاع في المنطقة نظراً لما تمثله من أهمية بالغة في تحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد.