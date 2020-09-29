«السراج» يبحث مع وزير العمل برامج تشغيل وتدريب الباحثين عن عمل

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين.

وقدم الوزير إحاطة كاملة ودقيقة بخصوص القرار رقم 567 لسنة 2020، الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي، في شهر أغسطس الماضي، بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

وعرض الوزير نتائج عملية الحصر الشامل للباحثين عن عمل في جميع أنحاء ليبيا (المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية) الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام.

وبلغ العدد الكلي 244,499 ألف باحث عن عمل، مسجلين في المنظومة، من بينهم عدد 525 من ذوي الإعاقة، وأوضحت الإحصاءات أن المنطقة الغربية لديها أكثر عدد من الباحثين تليها المنطقة الشرقية ثم الوسطى ثم الجنوبية، وأن نسبة الأناث الباحثات عن العمل أكبر من نسبة الذكور.

يُشار إلى أن حصر الباحثين عن عمل هو المادة الأولى من القرار الذي يشتمل على 6 مواد تستهدف تعيين وتدريب الباحثين عن عمل، وأن تلتزم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي.