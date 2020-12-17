«السراج» يبحث وضع خارطة طريق للوصول إلى الاستقرار المالي والاقتصادي

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً مع وزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ووكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، تحدث الرئيس في بداية الاجتماع، معبرًا عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد انتظار دام لسنوات، ليستجيب لمطلب كان ملحاً بتوحيد سعر صرف الدينار، حيث يعتبر هذا القرار ركيزة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس وتم الاتفاق بشأنها واعتمدت في سبتمبر 2018،

وبدأت الحكومة انتهاج هذا المسار في أكتوبر 2018، والذي يستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه.

وخلص الرئيس إلى أن الوقت بات مناسباً لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة، حيث يعد توحيد سعر الصرف،الذي أقر أمس الأربعاء 17 ديسمبر، من أهم مقومات نجاحه.

وتناول الاجتماع أثر هذا التوضيح معالم ومراحل خارطة طريق للوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي.