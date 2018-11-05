السراج يتابع الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس

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بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الإجراءات التي اتُخذت للإفراج عن المعتقلين ممن تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية، ومعالجة حالة الاكتظاظ بالسجون، وما تم اتخاذه من توفير الحماية للمؤسسات القضائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج الاثنين مع كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير العدل محمد عبد الواحد عبد الحميد، ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

كما تم خلال الاجتماع متابعة ملف الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس وآليات العمل والتنسيق.