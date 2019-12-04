«السراج» يترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار

عقد مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، اجتماعه الرابع للعام الجاري 2019، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس الأمناء فائز السراج، وحضور كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري، ووزير الاقتصاد علي العيساوي، والعضو المستقل محمد هويدي، وبحضور رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، استعرض تقريرا عن نشاط المؤسسة لعام 2019.

كما تناول الاجتماع المسائل الخاصة بمراجعة وإقفال القوائم المالية والحسابات الختامية المنتهية في السنوات السابقة، ومتابعة أداء المؤسسة الليبية للاستثمار في إطار نظام العقوبات وقوانين التجميد.

ووجه رئيس المجلس تعليماته بإتخاذ جملة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأداء العام للمؤسسة.