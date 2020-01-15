«السراج» يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر برلين

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الوزير الألماني جدد موقف بلاده الداعم للاستقرار في ليبيا، مؤكداً على أهمية العودة للمسار السياسي، وفقا لمقترحات المبعوث الأممي إلى ليبيا ومن خلال مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل.

ووجه وزير خارجية ألمانيا دعوة رسمية للسراج، لزيارة المانيا والمشاركة في مؤتمر برلين.

هذا وأعلنت ألمانيا، الثلاثاء، الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا، المقرر عقده في 19 يناير الجاري.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للحكومة:

قررت المستشارة أنغيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول.

وبحسب الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ولكن لم يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المُدرجة.

وأضاف البيان: