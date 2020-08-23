«السراج» يتلقى دعوة رسمية لزيارة باريس

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، دعوة رسمية لزيارة العاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى اليوم الأحد، بين السراج والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرايير دوهيلين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن المكالمة الهاتفية تناولت مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت السفيرة الفرنسية خلال الاتصال تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجددت تأييد بلادها لمبادرة السلام التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي في 21 أغسطس الجاري.

كما نقلت السفيرة دعوة الرئيس الفرنسي لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة باريس في أقرب وقت ممكن.

وقبل السراج الدعوة مؤكداً بأن ما طرحه في بيانه ويشمل وقف إطلاق النار والمضي قدما نحو الانتخابات واستئناف إنتاج وتصدير النفط، يحتاج تنفيذه إلى دعم من كافة الأصدقاء.