السراج يجتمع بآمري المناطق العسكرية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج إجتماعاً، مع آمري المناطق العسكرية لقوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق، ولمناقشة آخر تطورات العمليات العسكرية، خاصة فيما يتعلق بعملية سرت والجفرة.

وقال بيان المكتب الإعلامي للرئاسة،الذي نشر عبر الصفحة الرسمية “فيسبوك” إن السراج اجتمع بكل من، قائد المنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي، وقائد منطقة طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وقائد المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.

وأوضح البيان أن الاجتماع “بحث الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت الجفرة، إضافة لمراجعة إجراءات تأمين المناطق المحررة.

وكما ناقش الاجتماع من ناحية ثانية، تنظيم المؤسسة العسكرية و آليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية للجيش الليبي في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة.