«السراج» يجتمع مع قائد «أفريكوم» بحضور السفير الأمريكي وقيادات عسكرية ليبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الاثنين، في مدينة زوارة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفن تاونسند، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد المرافق.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي في إطار التشاور وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وحضر اللقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ورئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد الشريف، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس لواء عبد الباسط مروان، والوسطى لواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات العسكرية والأمنية والجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. كما بحث الاجتماع التنسيق المشترك بين حكومة الوفاق و”أفريكوم” في محاربة الإرهاب وضرب فلوله في إطار التعاون الإستراتيجي بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الامريكية.