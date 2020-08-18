«السراج» يجتمع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة.«»

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع بحث الإجراءات التي تم الاتفاق على اتخاذها في اجتماع سابق للتخفيف بصفة عاجلة من معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء التي تفاقمت، وتذليل العقبات التي تُعرقل خطط زيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في جميع مناطق ليبيا. كما بحث الاجتماع ملف المشاريع المتوقفة، والإجراءات المطلوبة لعودة الشركات المنفذة لتلك لمشاريع لاستكمال أعمالها.