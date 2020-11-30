«السراج» يدعو إلى اجتماع طارئ

دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى اجتماع تقابلي يضم كبار المسؤولين في الدولة.

جاء ذلك في خطاب للسراج تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، موجه إلى كل من:

رئيس مجلس النواب

رئيس المجلس الأعلى للدولة

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

القائم بأعمال النائب العام

محافظ مصرف ليبيا المركزي

رئيس ديوان المحاسبة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

وزير التخطيط المفوض

وزير المالية المفوض

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى أن هذه الدعوة تأتي إيماءً للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي، ومن باب المسؤولية القانونية والتاريخية، وفق قوله.

ودعا لعقد اجتماع تقابلي صباح يوم غد الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء في طرابلس.

وأوضح السراج في خطابه، أن الاجتماع سيناقش التداعيات والآثار المترتبة عل عملية تجميد الإيرادات النفطية، واقتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمة بما يضمن تجنيب البلاد مخاطر الحر والمزيد من التشظي والاتفصال، بحسب نص الخطاب.